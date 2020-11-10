В Роскачестве рассказали, как избежать обмана при розыгрышах в Instagram

Роскачество советует внимательнее относиться к аккаунтам в Instagram, которые проводят так называемые гивы, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не платить за участие.

Эксперты Роскачества посоветовали россиянам внимательнее относиться к аккаунтам в соцсети Instagram, которые проводят так называемые гивы призов, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не платить за участие. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Под гивами подразумеваются розыгрыши, в которых участники выполняют ряд условий, чтобы получить подарки — смартфоны, ноутбуки, деньги, автомобили и многое другое. Для участия в розыгрыше нужно быть подписанным на аккаунты спонсоров, которые обеспечили призы. Победителя выбирают случайным образом с помощью генератора случайных чисел или специальных приложений.

«Для звезд и спонсоров такие гивы – способ раскрутки, который позволяет набрать большое количество подписчиков за пару дней», — говорится в сообщении Роскачества.

Однако на гивах успешно наживаются и мошенники, используя известные имена для обмана пользователей. В настоящее время есть несколько типов мошенничества, связанного с розыгрышами призов. Так, злоумышленники создают аккаунты-однодневки, которые якобы принадлежат знаменитости, и объявляют конкурсы с дорогими призами, чтобы обеспечить максимальное вовлечение. В ряде случаев может использоваться технология deep fake (позволяет «пересаживать» лицо знаменитости на другого человека).

Кроме того, преступники взламывают учетные записи звезд, а потом объявляют максимально щедрую раздачу. Однако, как и в случае с созданием фейковой страницы, такие действия оперативно пресекаются модераторами соцсети, поэтому мошенники вынуждены действовать быстро.

В Роскчаестве напомнили, что в октябре на злоумышленников пожаловался ведущий Гарик Харламов. От его имени якобы разыгрывали миллион рублей, автомобиль и 40 смартфонов. Огромное количество людей поверило в этот розыгрыш и выполнило условия, только вместо подарков люди получили другое.

«Участникам мошеннических розыгрышей, как и в других гивах, нужно подписаться на главный аккаунт, а затем перейти по ссылке в описании профиля и открыть свой подарок... которым может оказаться вирус-троян, крадущий ваши платежные данные», — предостерегают эксперты.

Кроме того, мошенники могут обманом заставить пользователя внести небольшой платеж для участия в конкурсе. После получения денег, мошенники уходят по-английски.

Чтобы не попасться на подобные уловки, Роскачество советует не переходить ни по каким ссылкам в описании профиля, а также проверять галочку верификации у аккаунта знаменитости. Как минимум, благодаря ей можно убедиться, что аккаунт настоящий, а не фейковый. Помимо этого, стоит внимательно читать описание конкурса, не делать репосты сомнительных публикаций, никогда не платить за участие в гивах и конкурсах.

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