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10:24   10 Ноября 2020
Происшествия

Ревнивый мужчина чуть не отрубил руки бывшей жене на Алтае

Ревнивый мужчина чуть не отрубил руки бывшей жене на Алтае

Житель Горно-Алтайска решил отомстить ушедшей от него жене и попытался отрубить ей руки. Сообщение о преступлении  поступило в полицию от соседки пострадавшей.

Выяснилось, что утром женщина возвращалась из детского сада, около подъезда ее ждал экс-супруг. Мужчина несколько раз ударил женщину кулаком в лиц, а когда она упала на землю, то нанес ей около семи ударов топором. Больше всего пострадала правая кисть. После этого нападавший попросил одну из жительниц вызвать скорую помощь и скрылся, пишет телеканал "360".

Женщину экстренно госпитализировали в больницу. Преступника задержали по горячим следам. В отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

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