ФСБ опубликовала данные о преступлениях украинцев, помогавших гитлеровцам

Уроженцы Украины из состава гитлеровской карательной группы ГФП-721 в годы Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан в оккупированных областях юго-запада СССР.

Уроженцы Украины из состава гитлеровской карательной группы ГФП-721 в годы Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан в оккупированных областях юго-запада СССР.

По данным материалов, обнародованных управлением ФСБ по Ростовской области, массовые убийства мирных жителей в Миллерово совершали военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721. Члены последней с пособниками убивали советских граждан в Донбассе, Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.

Ростовское управление Комитета госбезопасности СССР в годы войны внедряло в эту карательную группу зафронтового агента. Ему удалось выяснить, что в ее составе действовали около 20 человек, но активнее остальных были некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, уроженцы украинской Ромны.

Лурга во время службы в ГФП-721 участвовал в истязаниях и расстрелах. После войны его нашли в Южкузбасслаге МВД СССР, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов. По словам агента, Лурга и Сидоренко "были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек", пишет РИА Новости.