Выпечка хлеба и изготовление "Касперов": в колонии ждут именинника Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, 10 ноября отмечает день рождения. Однако свое 57-летие ему приходится встречать в пути в колонию, где его очень ждут.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, 10 ноября отмечает день рождения. Однако свое 57-летие ему приходится встречать в пути в колонию, где его очень ждут.

Известно, что отбывать наказание "звездный" фигурант будет в СИЗО №5 в Белгородской области. Примечательно, что для актера определили особый, восьмой отряд. В нем ранее были и российские футболисты: Александр Кокорин и Павел Мамаев, пишет "СтарХит".

Данный отряд считает одним из близких к администрации ИК, осужденные там живут в отремонтированном здании. Отметим, что уголовники там занимаются выпечкой хлеба и изготовлением одноразовых костюмов "Каспер". Для сидельцев функционируют храм, библиотека и клуб со сценой и проектором.

Не исключено, что Ефремов сможет там продолжать заниматься творчеством.