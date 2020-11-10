Глава Карабаха рассказал, когда был потерян контроль над Шуши

Нагорно-Карабахская Республика потеряла контроль над одним из крупнейших городов региона Шуши еще 5 ноября, заявил глава НКР Араик Арутюнян.

Нагорно-Карабахская Республика потеряла контроль над одним из крупнейших городов региона Шуши еще 5 ноября, заявил глава НКР Араик Арутюнян.

Полная потеря контроля над населенным пунктом произошла 7 ноября, уточнил карабахский лидер.

Восьмой российский грузовой самолет Ил-76 ранее был направлен в Нагорный Карабах с миротворцами на борту в соответствии с соглашением о полном прекращении огня в регионе, которое было подписано главами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно договору, российские миротворческие силы останутся в Карабахе на пять лет.