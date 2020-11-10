9:38 10 Ноября 2020Политика
Киев заявил о санкциях против Никарагуа из-за консульства в Крыму
Власти Украины намерены ввести санкции в отношении Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму. Решение принято на заседании правительства.
Власти Украины намерены ввести санкции в отношении Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму. Решение принято на заседании правительства.
На полуострове появится первое зарубежное диппредставительство. Однако украинская сторона считает, что назначение почетного консула Никарагуа в Крыму надо было "согласовать с Киевом".
Крым вошел в состав России в 2014 году после народного референдума, который состоялся в соответствии с международным правом.
Политолог напомнил, что советские лидеры дарили Украине земли, сообщал телеканал "360". Главы СССР сформировали современную Украину, передав ей исконно русские территории.