Власти Украины намерены ввести санкции в отношении Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму. Решение принято на заседании правительства.

Власти Украины намерены ввести санкции в отношении Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму. Решение принято на заседании правительства.

На полуострове появится первое зарубежное диппредставительство. Однако украинская сторона считает, что назначение почетного консула Никарагуа в Крыму надо было "согласовать с Киевом".

Крым вошел в состав России в 2014 году после народного референдума, который состоялся в соответствии с международным правом.

Политолог напомнил, что советские лидеры дарили Украине земли, сообщал телеканал "360". Главы СССР сформировали современную Украину, передав ей исконно русские территории.