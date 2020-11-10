Президент НКР: продолжение боев привело бы к потере всего Карабаха

Вся Нагорно-Карабахская Республика была бы потеряна, если бы на территории продолжались боевые действия. Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян.

Вся Нагорно-Карабахская Республика была бы потеряна, если бы на территории продолжались боевые действия. Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян.

Он сообщил, что армия НКР потеряла Физули, Джебраил, Кубатли, Зангелан. В результате продолжения боев территория всей республики перешла бы к Азербайджану, сообщил Арутюнян в ходе обращения к нации.

"Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2-3 километров", — заявил президент Нагорного Карабаха.

В ходе боевых действий 9 ноября, контроль над стратегическим городом Шуши установили ВС Азербайджана. В Армии обороны НКР подтвердили, что линия соприкосновения перемещается в сторону столицы республики — городу Степанакерт.