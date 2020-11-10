Зеленский утвердил кандидатуры трех губернаторов

Глава украинского государства Владимир Зеленский утвердил кандидатуры руководителей трех областей страны. Указ президента появился на официальном сайте.

Глава украинского государства Владимир Зеленский утвердил кандидатуры руководителей трех областей страны. Указ президента появился на официальном сайте.

Как следует из документа, речь идет об Одесской, Иваново-Франковской и Сумской областях. Обязанности губернаторов там будут исполнять Вячеслав Овечкин, Мария Савко и Сергей Пахольчук соответственно.

Пять дней назад Зеленский аналогичным указом отправил в отставку предыдущих руководителей названных регионов. Решение президента Украины прошло через членов правительства.

Ранее телеканал "360" писал, что Зеленский заразился коронавирусом.