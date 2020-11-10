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8:53   10 Ноября 2020
Общество

Globo: испытания китайской вакцины Coronavac в Бразилии остановлены

Globo: испытания китайской вакцины Coronavac в Бразилии остановлены

Испытания китайского препарата от коронавируса, которые проходят в Бразилии, остановили из-за сообщения о побочном эффекте у одного из участников исследования, передает Globo.

Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa на время остановило испытание вакцины под названием Coronavac. Соответствующее решение было принято из-за "серьезного инцидента".

В клинических испытаниях препарата Coronavac принимают участие тысячи человек. Люди, получившие инъекции, продолжают находиться под пристальным наблюдением специалистов.

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#бразилия #вакцина #Coronavac

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