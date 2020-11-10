Globo: испытания китайской вакцины Coronavac в Бразилии остановлены

Испытания китайского препарата от коронавируса, которые проходят в Бразилии, остановили из-за сообщения о побочном эффекте у одного из участников исследования, передает Globo.

Испытания китайского препарата от коронавируса, которые проходят в Бразилии, остановили из-за сообщения о побочном эффекте у одного из участников исследования, передает Globo.

Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa на время остановило испытание вакцины под названием Coronavac. Соответствующее решение было принято из-за "серьезного инцидента".

В клинических испытаниях препарата Coronavac принимают участие тысячи человек. Люди, получившие инъекции, продолжают находиться под пристальным наблюдением специалистов.