8:53 10 Ноября 2020Общество
Globo: испытания китайской вакцины Coronavac в Бразилии остановлены
Испытания китайского препарата от коронавируса, которые проходят в Бразилии, остановили из-за сообщения о побочном эффекте у одного из участников исследования, передает Globo.
Испытания китайского препарата от коронавируса, которые проходят в Бразилии, остановили из-за сообщения о побочном эффекте у одного из участников исследования, передает Globo.
Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa на время остановило испытание вакцины под названием Coronavac. Соответствующее решение было принято из-за "серьезного инцидента".
В клинических испытаниях препарата Coronavac принимают участие тысячи человек. Люди, получившие инъекции, продолжают находиться под пристальным наблюдением специалистов.