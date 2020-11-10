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8:33   10 Ноября 2020
Общество

Депутат Васильев оценил возможность введения моратория на шипованную резину

Депутат Васильев оценил возможность введения моратория на шипованную резину

Введение полного моратория на шипованную резину по всей России нецелесообразно. Однако, есть смысл внедрения такого запрета по отдельным регионам.

Депутат ГД, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев в эфире радио Sputnik отметил, что этот вопрос ежегодно поднимается в Госдуме. По его мнению, использование шипованной резины необходимо только в тех регионах, где асфальт зимой практически невидно.

"Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой", — подчеркнул Депутат.

Васильев добавил, что депутаты не считают необходимым внедрение соответствующего моратория по всей территории России. При этом он сам считает, что региональные власти и владельцы автодорог должны решать вопрос запрета на использование шипованных шин в индивидуальном порядке.

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#васильев #мораторий #Шипованная резина

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