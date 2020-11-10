Депутат Васильев оценил возможность введения моратория на шипованную резину

Введение полного моратория на шипованную резину по всей России нецелесообразно. Однако, есть смысл внедрения такого запрета по отдельным регионам.

Введение полного моратория на шипованную резину по всей России нецелесообразно. Однако, есть смысл внедрения такого запрета по отдельным регионам.

Депутат ГД, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев в эфире радио Sputnik отметил, что этот вопрос ежегодно поднимается в Госдуме. По его мнению, использование шипованной резины необходимо только в тех регионах, где асфальт зимой практически невидно.

"Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой", — подчеркнул Депутат.

Васильев добавил, что депутаты не считают необходимым внедрение соответствующего моратория по всей территории России. При этом он сам считает, что региональные власти и владельцы автодорог должны решать вопрос запрета на использование шипованных шин в индивидуальном порядке.