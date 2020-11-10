Арутюнян дал согласие на перемирие в Нагорном Карабахе

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подтвердил свое согласие на прекращение военных действий на территории республики. Об этом он написал в Facebook.

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подтвердил свое согласие на прекращение военных действий на территории республики. Об этом он написал в Facebook.

Последние сутки он вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждал пути прекращения войны в зоне нагорнокарабахского конфликта. Арутюнян добавил, что чуть позже прокомментирует совместное соглашение Баку, Еревана и Москвы по перемирию в республике.

"Учитывая нынешнее тяжелейшее положение и с целью избежать дальнейших многочисленных жертв и полной утраты Арцаха, я дал свое согласие на то, чтобы как можно скорее остановить войну", — говорится в сообщении.

Арутюнян выразил свои соболезнования родственникам жертв боевых действий. Он отметил, что гордится защитниками республики.

Главы РФ, Армении и Азербайджана ранее подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие в республике начало действовать с полуночи 10 ноября по московскому времени.