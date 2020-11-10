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7:08   10 Ноября 2020
Политика

Пашинян намерен и дальше выполнять обязанности премьер-министра Армении

Пашинян намерен и дальше выполнять обязанности премьер-министра Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в настоящее время находится в Армении. Из страны он уезжать не собирается.

Пашинян подчеркнул, что готов и дальше возглавлять армянский кабмин. Отказываться от должности премьера он не намерен.

В Ереване после заявления о прекращении военных действий в Карабахе возник стихийный митинг. Протестующие проникли в здание правительства, заняли некоторые кабинеты и залы.

Армянский премьер ранее признался, что решение подписать заявление о перемирии в Карабахе далось ему крайне тяжело. Он отметил, что другого выхода не было.

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