7:08 10 Ноября 2020Политика
Пашинян намерен и дальше выполнять обязанности премьер-министра Армении
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в настоящее время находится в Армении. Из страны он уезжать не собирается.
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в настоящее время находится в Армении. Из страны он уезжать не собирается.
Пашинян подчеркнул, что готов и дальше возглавлять армянский кабмин. Отказываться от должности премьера он не намерен.
В Ереване после заявления о прекращении военных действий в Карабахе возник стихийный митинг. Протестующие проникли в здание правительства, заняли некоторые кабинеты и залы.
Армянский премьер ранее признался, что решение подписать заявление о перемирии в Карабахе далось ему крайне тяжело. Он отметил, что другого выхода не было.