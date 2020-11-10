Президент Перу заявил о готовности уйти со своей должности после импичмента

Президент Перу Мартин Вискарра готов подчиниться решению парламента об импичменте. Об этом он сообщил во время выступления перед журналистами.

Президент Перу Мартин Вискарра готов подчиниться решению парламента об импичменте. Об этом он сообщил во время выступления перед журналистами.

Заявление политика транслировалось на странице администрации президента южноамериканской республики в Facebook. Вискарра заявил, что не согласен с решением, которое вынес сегодня Конгресс, однако не будет препятствовать импичменту. Кроме того, он не собирается обжаловать решение конгрессменов в суде.

Парламент Перу выступил за отстранение Вискарры от должности президента Перу из-за обвинений в коррупции. За данное решение проголосовали 105 из 130 депутатов.