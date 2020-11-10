Россия начала развертывание миротворческих сил в Нагорном Карабахе

Развертывание миротворческого контингента РФ в зоне конфликта в Нагорном Карабахе стартовало в 06:00 по московскому времени.

Развертывание миротворческого контингента РФ в зоне конфликта в Нагорном Карабахе стартовало в 06:00 по московскому времени.

Одновременно с этим в регионе начался вывод вооруженных сил Армении. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны России.

Миротворческие силы России прибыли в Нагорный Карабах в рамках соглашения о перемирии. Документ ранее был подписан главами РФ, Армении и Азербайджана. Режим прекращения боевых действий начал действовать в республике с полуночи 10 ноября по московскому времени.

Всего на территории нагорнокарабахского конфликта будут размещены 1 960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.