Эколог назвал логичным выдвижение Козлова на пост главы Минприроды

Возможное назначение экс-министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова на пост главы Минприроды кажется логичным, заявил эколог Сергей Лисовский.

Возможное назначение экс-министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова на пост главы Минприроды кажется логичным, заявил эколог Сергей Лисовский.

По словам редактора независимой газеты "Общество и экология", арктическая тема сейчас очень важна.

"Тут и борьба за Арктику, и очистка региона от экологического ущерба прошлых лет, и научные экспедиции Роснефти. Государство занялось вопросами безопасности полярного региона. И возможное назначение на пост министра Козлова способно усилить экологическую тему в арктической политике России", — отметил Лисовский.

Экс-министр Дмитрий Кобылкин также старался улучшить состояние экологической среды в России, но от одного человека не зависит вся экологическая политика, считает собеседник ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Кобылкина с поста министра природных ресурсов и экологии РФ. На этот пост глава правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить Александра Козлова.