Пашинян соберет своих сторонников на митинг

Армянский премьер-министр Никол Пашинян намерен организовать митинг с участием своих сторонников.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян намерен организовать митинг с участием своих сторонников.

Пашинян пообещал наказать всех причастных к погромам в Ереване. Он напомнил, что некоторые из зачинщиков беспорядков были в Карабахе, однако сбежали оттуда. Он добавил, что среди этих людей есть генерал.

Москва, Баку и Ереван ранее подписали совместное соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Перемирие в республике наступает с полуночи 10 ноября по московскому времени. Противоборствующие стороны остаются на своих позициях и должны обменяться военнопленными. Следить за выполнением условий договора будут российские миротворцы.