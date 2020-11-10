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5:09   10 Ноября 2020
Политика

Пашинян соберет своих сторонников на митинг

Пашинян соберет своих сторонников на митинг

Армянский премьер-министр Никол Пашинян намерен организовать митинг с участием своих сторонников.

Пашинян пообещал наказать всех причастных к погромам в Ереване. Он напомнил, что некоторые из зачинщиков беспорядков были в Карабахе, однако сбежали оттуда. Он добавил, что среди этих людей есть генерал.

Москва, Баку и Ереван ранее подписали совместное соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Перемирие в республике наступает с полуночи 10 ноября по московскому времени. Противоборствующие стороны остаются на своих позициях и должны обменяться военнопленными. Следить за выполнением условий договора будут российские миротворцы.

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#митинг #армения #пашинян

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