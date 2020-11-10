ФАН: демократы распространяли методичку по борьбе с Трампом на выборах США

Незадолго до президентских выборов в США, в Сети начало распространяться видео юриста Вэна Джонса, где он призывал зрителей ознакомиться с методическим пособием "Hold the line".

Незадолго до президентских выборов в США, в Сети начало распространяться видео юриста Вэна Джонса, где он призывал зрителей ознакомиться с методическим пособием "Hold the line".

Видео было опубликовано в рамках конференции элитной федеральной платформы TED, членство в которой стоит 6 тысяч долларов в год. Его посмотрели более 3,5 миллиона зрителей, передает Федеральное агентство новостей.

Руководство, которое призывает прочесть Джонс, по своей сути является гидом по борьбе с действующим президентом США Дональдом Трампом. В ней предусмотрены большинство возможных вариантов исхода американских выборов.

Авторы также заранее рассказали, как необходимо сводить на нет любые подозрения в фальсификации выборов в отношении Демпартии США.