Украинское население стремительно теряет навыки владения не только русским, но и украинским языками. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Украинское население стремительно теряет навыки владения не только русским, но и украинским языками. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Принудительная украинизация отрицательно сказывается на родном языке украинцев. Министерство образования Украины вводит новые нормы, которые мешают образованию населения. Журавко считает, что все это приводит к отупению украинской молодежи.

"Дети, учителя не могут сами разобраться, какие же новые нормы вводит Министерство образования Украины. И страшно, что эта насильственная украинизация приведет к отупению молодежи", — цитирует его "ПолитРоссия".

Проживающие в стране русские родители обеспокоены сохранением образования на родном языке для своих детей. Однако притеснениям подвергаются и представители других языковых меньшинств. По словам Журавко, украинские власти просто уничтожают их.

Больше всего в этой ситуации страдает сам украинский язык. Депутат считает, что уже в ближайшие десятилетия Украина лишится национального языка.

"Сейчас же все идет к тому, чистого украинского языка нам никогда не добиться – мы его просто уничтожим таким образом, и произойдет это уже в течение ближайших десятилетий", — отметил он.

Большинство украинцев говорит на русском языке. Это приводит к тому, что они начинают смешивать его с украинским, что способствует появлению гибрида нескольких языков.