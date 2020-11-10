Президенту Перу был объявлен импичмент

Конгресс (однопалатный парламент) республики Перу принял резолюцию об отстранении Мартина Вискарра с поста президента страны.

Конгресс (однопалатный парламент) республики Перу принял резолюцию об отстранении Мартина Вискарра с поста президента страны.

Голосование по отстранению Вискара с поста президента Перу транслировалось на канале законодательного органа в YouTube. Соответствующее решение было принято в связи с обвинениями в коррупции в адрес главы государства.

Церемония вступления в силу нового президента страны должна состояться 10 ноября, в 17.00 по местному времени (11 ноября, в 01.00 по московскому времени). Об этом заявил председатель парламента Мануэль Мерино де Лама. Именно ему предстоит возглавить исполнительную власть Перу.

Импичмент Вискарру поддержали 105 из 130 депутатов, при том что для принятия такого решения необходимо согласие 87 парламентариев.