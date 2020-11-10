Террористическая организация готова поддержать Башагу на посту премьера ПНС

Запрещенная в РФ террористическая организация "Братья-мусульмане" выдвинула Фатхи Башагу как кандидата на должность главы правительства Ливии. Об этом сообщил ФАН.

Запрещенная в РФ террористическая организация "Братья-мусульмане" выдвинула Фатхи Башагу как кандидата на должность главы правительства Ливии. Об этом сообщил ФАН.

Кандидатуру действующего главы МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) выдвинула партия "Братьев-мусульман" на заседании Форума политического диалога в Тунисе. По мнению делегата от партии, Фатхи Башага отвечает требованиям к кандидату на пост нового премьер-министра и примет участие в ливийский выборах в правительство.

"Братья-мусульмане" заявили о намерении создать собственную партию еще в 2012 году. Их председателем долго время был Мухаммед Сован, до этого он провел восемь лет в тюрьме во время правления Муаммара Каддафи.

Фатхи Башага неоднократно попадал в поле зрения Совбеза ООН и правоохранителей. Как ранее сообщало в своем расследовании Федеральное агентство новостей, печально известный глава "МВД" поддерживал связи с исламистскими формированиями и был замешан в махинациях с отмыванием денег для боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе группировки запрещены в РФ).