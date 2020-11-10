Российские миротворцы выдвинулись в Карабах

Российские миротворцы выдвинулись в Нагорный Карабах на самолетах Ил-76 с аэродрома Ульяновска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские миротворцы выдвинулись в Нагорный Карабах на самолетах Ил-76 с аэродрома Ульяновска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, российский контингент составит 1960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Его основу составят подразделения Центрального военного округа.

Предполагается, что российские наблюдательные посты установят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора.

В понедельник трехсторонний документ о прекращении боевых действий в Карабахе подписали президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Также власти Еревана и Баку дали согласие на размещение в Карабахе российских миротворцев для контроля за развитием ситуации в республике и оперативного реагирования на ее любые изменения. Режим полного прекращения огня вступил в силу в регионе с 00.00 по московскому времени 10 октября.