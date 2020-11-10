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2:38   10 Ноября 2020
Политика

СМИ: Трамп планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году

СМИ: Трамп планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Действующий американский лидер Дональд Трамп собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году. Об этом сообщило издание Axios, со ссылкой на источники.

Авторы публикации считают, что эта информация является "наиболее убедительным свидетельством" того, что Трамп якобы осознал свое "поражение" на нынешних президентских выборах, несмотря на его намерение продолжать бороться и оспаривать результаты голосования в судебном порядке.

В издании уточнили, что у Трампа есть возможность стать кандидатом на президентских выборах в 2024 году, поскольку законодательство США предусматривает возможность избираться на второй срок. При этом, он необязательно должен идти подряд за первым.

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#сша #выборы #трамп

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