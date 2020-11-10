Ереван и Баку согласились на размещение российских миротворческих сил в Карабахе

Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

В понедельник в интервью немецкому ARD премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что размещение и деятельность российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе может быть самой результативной. По его словам, "это практично, так как Россия присутствует в регионе, знает его и может оперативно реагировать на ситуацию".

Ранее в понедельник стало известно, что Пашинян совместно с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал договор о прекращении боевых действий в Карабахе. О своем решении армянский политик объявил на фоне инцидента с участием российского самолета Ми-24, который был сбит на территории Армении азербайджанскими войсками.