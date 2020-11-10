Москва, Баку и Ереван приняли решение о прекращении огня в Карабахе

Режим прекращения огня в зоне конфликта Армении и Азербайджана в Карабахе вступил в силу в 10 ноября в 00.00 по московскому времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Режим прекращения огня в зоне конфликта Армении и Азербайджана в Карабахе вступил в силу в 10 ноября в 00.00 по московскому времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что на фоне принятого решения о прекращении огня в Карабахе, Армения и Азербайджан должны будут обменяться военнопленными. Он добавил, что все транспортные узлы в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) будут разблокированы.

Путин рассчитывает, что достигнутые договоренности смогут создать необходимые условия для урегулирования кризиса в НКР в долгосрочной перспективе, поскольку это в интересах обоих народов.

Незадолго до этого, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России, Армении и Азербайджана, достигли совместного соглашения о прекращении военных действий в Нагорно-Карабахе.