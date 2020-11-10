МИД Франции: в переговорах по Ливии необходимо проявить осторожность

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан считает "обезнадеживающими" итоги переговоров между представителями Востока и Запада Ливии. Об этом пишет Alwasat.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан считает "обезнадеживающими" итоги переговоров между представителями Востока и Запада Ливии. Об этом пишет Alwasat.

Ле Дриан посетил марокканскую столицу, чтобы встретиться со своим коллегой Насером Буритой. Темой их переговоров стали успехи дипломатического разрешения ситуации в Ливии. Французский министр отметил положительные результаты, однако призвал к сдержанности.

По словам Ле Дриана, в ливийском вопросе есть обезнадеживающие моменты и позитивная динамика, передает ФАН.

"В ливийском вопросе заметны обнадеживающие моменты и положительная динамика, однако мы должны соблюдать осторожность, поскольку ранее уже разочаровывались", — отметил он.

Марокканская сторона придерживается аналогичной позиции. Бурита добавил, что участники межливийских переговоров должны по максимуму использовать возможности Форума политического диалога в Тунисе.