Армения объявила о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе

Представители Армении, Азербайджана и России заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Представители Армении, Азербайджана и России заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Заявление об этом сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook. Договор о перемирии в Нагорном Карабахе был подписан в полночь по московскому времени. Пашинян отметил, что считает принятое решение болезненным для себя и всего армянского народа.

"Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией. Также — исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Противоборствующими сторонами выступили Армения и Азербайджан. За месяцы боевых действий погибли и пострадали люди с обеих сторон конфликта.