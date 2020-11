Президент США Дональд Трамп остается в полном одиночестве. Даже его зять и старший советник Джаред Кушнер уже призвал Трампа признать результаты президентских выборов и освободить место в Белом Доме демократу Джо Байдену.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

При этом Пушков напоминает слова Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США, если главой государства станет Джо Байден, о том, что демократия – это не состояние, это действие.

«"Democracy is not a state. It is an act", — цитирует сенатор слова Харрис. — Иными словами, демократия управляема и направляема».