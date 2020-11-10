Президент США Дональд Трамп остается в полном одиночестве. Даже его зять и старший советник Джаред Кушнер уже призвал Трампа признать результаты президентских выборов и освободить место в Белом Доме демократу Джо Байдену.

Президент США Дональд Трамп остается в полном одиночестве. Даже его зять и старший советник Джаред Кушнер уже призвал Трампа признать результаты президентских выборов и освободить место в Белом Доме демократу Джо Байдену.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Возможно, главная ошибка Трампа состояла в наивной вере в американскую демократию», — отмечает сенатор.

При этом Пушков напоминает слова Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США, если главой государства станет Джо Байден, о том, что демократия – это не состояние, это действие.

«"Democracy is not a state. It is an act", — цитирует сенатор слова Харрис. — Иными словами, демократия управляема и направляема».

Этой фразой, объясняет Пушков, Харрис раскрыла основную выборную стратегию американских демократов, которые не стали пассивно ожидать волеизъявления избирателей, а оказали на него активное воздействие. Для этого демократы использовали голосование по почте, несмотря на его сомнительность с точки зрения чистоты проведения выборов.

Благодаря этому демократы уже после окончания дня голосования и закрытия избирательных участков получили огромное количество голосов за Байдена. Особенно заметно это произошло в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. При этом процесс обработки полученных по почте избирательных бюллетеней сопровождался отказом допустить к месту подсчета голосов наблюдателей от Республиканской партии, напомнил Пушков.

«Трамп подозревал, что так и будет, но к этому не подготовился и недооценил масштабы этой операции. Теперь он может попытаться доказать отдельные факты махинаций и через суды отменить результаты в том или другом штате»,- пишет сенатор.

Но на общий итог выборов эти попытки Трампа влияния уже не окажут, добавил Пушков.

Суды, по его словам, являются утешением для того, кто проиграл президентские выборы, и, в отличие от своего соперника, не понял, что в современных Соединенных Штатах Америки «демократия» - это не ожидание. В Америке ХХI века «демократия» - это действие и технологии, подчеркнул Пушков в заключение.