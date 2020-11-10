Политолог: Россия может претендовать на территории Малороссии и Новороссии

Российской Федерации нужно поднять вопрос о возвращении территории Малороссии и Новороссии в свой состав, так как эти земли были подарены Украине при Советском Союзе.

Российской Федерации нужно поднять вопрос о возвращении территории Малороссии и Новороссии в свой состав, так как эти земли были подарены Украине при Советском Союзе.

Соответствующее мнение выразил политолог Антон Бредихин. Он озвучил такую возможность на фоне неоднократных заявлений украинской стороны о территориальной принадлежности Крыма и Донбасса, пишет Nation News.

Политический эксперт считает, что Россия может в любой момент выдвинуть вопрос о возвращении Малороссии и Новороссии. Бредихин также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что многие советские республики получили земли, которые исторически принадлежали России.

"Соответственно, в Киеве прекрасно понимают, что начиная от Ленина и продолжая Сталиным, Хрущевым и прочими, им дарили земли", — заявил он.

Именно советские лидеры сформировали территорию нынешней Украины, заключил политический эксперт.