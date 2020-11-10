ФБК игнорирует явные нарушения на президентских выборах в США

Признанный в РФ иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) оправдывает, либо игнорирует очевидные нарушения на президентских выборах в США, при этом критикуя голосование в России.

Признанный в РФ иноагентом "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) оправдывает, либо игнорирует очевидные нарушения на президентских выборах в США, при этом критикуя голосование в России.

Соответствующее заявление сделала бывший руководитель штаба главы ФБК Алексея Навального в Кемерово Ксения Пахомова. Она подчеркнула, что "Фонд борьбы с коррупцией" выступает против каких-либо нарушений на выборах, только в том случае, если они проводятся в России, передает Федеральное агентство новостей.

При этом один из сторонников Навального Владимир Милов организовал информационную кампанию в социальных сетях в поддержку демократа Джозефа Байдена, еще до того, как у него появился шанс на победу в президентских выборах в США.

После того как Пахомова опубликовала у себя Twitter сообщение о предвзятости команды Навального в отношении президентской гонки в США, именно Милов начал с ней дискуссию, в которой оправдывал многочисленные фальсификации на американских выборах.