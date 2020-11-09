Новая партия гуманитарной помощи была предоставлена жителям сирийского Дамаска. Вручение провизии прошло в районе Мезза при содействии благотворительного фонда им. Ахмата Кадырова.

Новая партия гуманитарной помощи была предоставлена жителям сирийского Дамаска. Вручение провизии прошло в районе Мезза при содействии благотворительного фонда им. Ахмата Кадырова.

Российская сторона продолжает осуществлять гуманитарную и социальную поддержку жителям Сирии. Данное мероприятие направлено на смягчение последствий, которые связаны с продолжительной войной и действием экономических санкций, введенными Западом в одностороннем порядке. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках этой акции жители Дамаска получили продуктовые наборы и школьные принадлежности. Таким образом Россия продолжает сотрудничество с Сирией в сфере борьбы с терроризмом и восстановления безопасности на территории САР.