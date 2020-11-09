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23:27   9 Ноября 2020
Политика

Жители Дамаска получили от России партию новой гуманитарной помощи

Жители Дамаска получили от России партию новой гуманитарной помощи

Новая партия гуманитарной помощи была предоставлена жителям сирийского Дамаска. Вручение провизии прошло в районе Мезза при содействии благотворительного фонда им. Ахмата Кадырова.

Российская сторона продолжает осуществлять гуманитарную и социальную поддержку жителям Сирии. Данное мероприятие направлено на смягчение последствий, которые связаны с продолжительной войной и действием экономических санкций, введенными Западом в одностороннем порядке. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках этой акции жители Дамаска получили продуктовые наборы и школьные принадлежности. Таким образом Россия продолжает сотрудничество с Сирией в сфере борьбы с терроризмом и восстановления безопасности на территории САР.

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#сирия #дамаск #гуманитарная помощь

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