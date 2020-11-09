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22:55   9 Ноября 2020
Политика

Помпео: спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри уходит в отставку

Помпео: спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри уходит в отставку

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирийской Арабской Республике Джеймс Джеффри покинет свой пост в ноябре. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Джеймс Джеффри занял должность спецпредставителя США по САР два года назад. В прошлом году он получил пост специального посланника президента при Коалиции против запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ.

В заявлении Майка Помпео отмечается, что Джеймс Джеффри уйдет в отставку с обоих постов в ноябре.

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#отставка #помпео #Джеймс Джеффри

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