Помпео: спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри уходит в отставку

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирийской Арабской Республике Джеймс Джеффри покинет свой пост в ноябре. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирийской Арабской Республике Джеймс Джеффри покинет свой пост в ноябре. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Джеймс Джеффри занял должность спецпредставителя США по САР два года назад. В прошлом году он получил пост специального посланника президента при Коалиции против запрещенной в Российской Федерации террористической группировки ИГИЛ.

В заявлении Майка Помпео отмечается, что Джеймс Джеффри уйдет в отставку с обоих постов в ноябре.