Генсек ООН выступил на встрече представителей Востока и Запада Ливии

Международное сообщество должно поспособствовать политическому урегулированию кризиса в Ливии. Так считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Международное сообщество должно поспособствовать политическому урегулированию кризиса в Ливии. Так считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Форум политического диалога под эгидой ООН начался в Тунисе. В рамках встречи Восток и Запад Ливии обговорят восстановление североафриканской страны с помощью проведения выборов нового правительства, передает Address Libya.

Первым на форуме выступил глава Туниса Каис Саид. После этого к присутствующим посредством аудиосообщения обратился генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал международное сообщество поддержать мирное урегулирование в Ливии.

"Сегодняшняя встреча призвана выработать новую формулу мира и стабильности в Ливии", — заявил он.

Гутерриш считает женевские соглашения важным шагом на пути к разрешению ливийского кризиса. По словам генсека, документ положил начало для перемирия на территории государства.