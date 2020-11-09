Турецкая "благотворительность" помогает террористам в Идлибе обогащаться

Террористы в Идлибе обогащаются за счет турецкой программы благотворительности для беженцев, написал в колонке для ФАН глава Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Террористы в Идлибе обогащаются за счет турецкой программы благотворительности для беженцев, написал в колонке для ФАН глава Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

О положении беженцев в лагерях на севере провинции Идлиб ранее сообщил сирийский оппозиционный ресурс Step News. Из-за паводков некоторые палаточные городки находятся в бедственном состоянии. Активистов при этом больше возмутили вскрывшиеся факты мошенничества со стороны турецких "благотворительных организаций" и боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Беженцев должны были расселить из палаток в небольшие дома. Процессом руководила турецкая "благотворительная организация" "Гуманитарный фонд помощи" (IHH).

С беженцев, которые хотели переселиться в нормальное жилье, как выяснилось, собирали по 200 долларов. Себестоимость выстроенных турками домиков при этом составляла не более 100 долларов.

За лишнюю сотню долларов беженцам обещали социальную инфраструктуру с медициной, образованием, а также, с энергетикой. Людям пришлось залезть в долги, но обещанного они не получили. Никакой инфраструктуры, по словам Комиссара Яррика, создано не было. Программа по строительству новых домов для беженцев в результате была свернута.

СМИ выяснили, что фонд IHH не занимался и не собирается заниматься помощью мирным жителям. Его задача состоит в легализации потока финансов, которые поступают из Турции и направлены для поддержки террористических группировок в Сирии.