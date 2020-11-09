Минск признал двух британских дипломатов персонами нон грата

Белоруссия признала нежелательными личностями двух дипломатов из Великобритании. Соответствующее заявление сделали в МИД республики.

Белоруссия признала нежелательными личностями двух дипломатов из Великобритании. Соответствующее заявление сделали в МИД республики.

Принятое решение было вынужденным, заявили в ведомстве. Британские дипломаты были замечены за ведением деятельности, которая не соответствует их статусу и целям нахождения в Белоруссии, заявили в МИД республики.

"Указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц", — сказано в сообщении.

В Минске выразили надежду, что принятое решение не повлияет на отношения между странами. Белорусские двери открыты для британских коллег, заключили в ведомстве.