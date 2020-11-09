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21:06   9 Ноября 2020
Политика

Трамп уволил министра обороны США

Трамп уволил министра обороны США

Министр обороны США Марк Эспер смещен с занимаемой должности. Его отправил в отставку американский президент Дональд Трамп.

Эспер возглавлял минобороны Соединенных Штатов с 23 июня 2019 года. О его увольнении Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Вместо Эспера исполняющим обязанности главы Пентагона будет Кристофер Миллер. Он ранее возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом.

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