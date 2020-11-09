Трамп уволил министра обороны США

Министр обороны США Марк Эспер смещен с занимаемой должности. Его отправил в отставку американский президент Дональд Трамп.

Министр обороны США Марк Эспер смещен с занимаемой должности. Его отправил в отставку американский президент Дональд Трамп.

Эспер возглавлял минобороны Соединенных Штатов с 23 июня 2019 года. О его увольнении Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Вместо Эспера исполняющим обязанности главы Пентагона будет Кристофер Миллер. Он ранее возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом.