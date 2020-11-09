Азербайджан взял на себя вину за сбитый над Арменией российский вертолет

Баку взял на себя вину за сбитый над Арменией российский вертолет. Об этом сообщили представители МИД Азербайджана.

Баку взял на себя вину за сбитый над Арменией российский вертолет. Об этом сообщили представители МИД Азербайджана.

В Баку подчеркнули, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны.

"Азербайджан случайно сбил российский вертолет и приносит извинения российской стороне", — указали представители МИД Азербайджана.

Ранее СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-24 у границы с Нахичеванью. Чрезвычайные службы Армении подтвердили его крушение и указали, что боевая машина рухнула в Араратской области в ущелье между поселениями Ерасх и Паруйр Севак. По данным Минобороны РФ, вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию из ПЗРК, когда сопровождал автоколонну, следовавшую на российскую военную базу.