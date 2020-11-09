Асад помиловал более 60 арестантов в сирийской провинции Даръа

Арестанты в сирийской провинции Даръа были амнистированы указом главы государства Башара Асада, передает Федеральное агентство новостей.

Арестанты в сирийской провинции Даръа были амнистированы указом главы государства Башара Асада, передает Федеральное агентство новостей.

Решение президента Сирии затронуло 62 человека, которые получили свободу, пишет ФАН. Ранее амнистированные были задержаны за участие в вооруженном конфликте на территории государства. Подобный документ стал уже пятым по счету, подписанным в рамках инициативы по примирению, которая реализуется в регионе.

Главы силовых и военных ведомств, представители местных властей, а также родные помилованных приняли участие в церемонии амнистии, прошедшей в зале правительственного комплекса в административном центре Даръа. Общественность положительно отреагировала на указ президента, выразив признательность Асаду.