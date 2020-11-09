Один человек погиб при стрельбе в баптистской церкви в США

Около баптистской церкви в американской Северной Каролине произошла стрельба. Очевидцы ЧП рассказали, что как минимум один человек погиб.

Около баптистской церкви в американской Северной Каролине произошла стрельба. Очевидцы ЧП рассказали, что как минимум один человек погиб.

Инцидент произошел на территории города Хай-Пойнт. По предварительным данным, несколько человек получили огнестрельные ранения, передает РЕН ТВ.

"Полицейское управление Хай-Пойнтта сосредоточено на выявлении лиц, причастных к преступной деятельности", — говорится в сообщении пресс-службы американской полиции.

Прибывшие на место чрезвычайного происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины афроамериканского происхождения. На месте преступления собралась толпа из 50 человек. Полиция опрашивает свидетелей и устанавливает все обстоятельства случившегося.