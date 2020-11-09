20:05 9 Ноября 2020Происшествия
В Минобороны РФ заявили, что вертолет Ми-24 в Армении был сбит
Потерпевший крушение на территории Армении российский вертолет был сбит, сообщили в Министерстве обороны России.
Потерпевший крушение на территории Армении российский вертолет был сбит, сообщили в Министерстве обороны России.
Обстрел Ми-24 был произведен в воздушном пространстве за пределами зоны вооруженного конфликта говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что рухнувшая винтокрылая машина осуществляла сопровождение колонны военной техники, следовавшей на российскую военную базу в Армении.