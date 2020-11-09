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20:05   9 Ноября 2020
Происшествия

В Минобороны РФ заявили, что вертолет Ми-24 в Армении был сбит

В Минобороны РФ заявили, что вертолет Ми-24 в Армении был сбит

Потерпевший крушение на территории Армении российский вертолет был сбит, сообщили в Министерстве обороны России.

Обстрел Ми-24 был произведен в воздушном пространстве за пределами зоны вооруженного конфликта говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что рухнувшая винтокрылая машина осуществляла сопровождение колонны военной техники, следовавшей на российскую военную базу в Армении.

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