Потерпевший крушение на территории Армении российский вертолет был сбит, сообщили в Министерстве обороны России.

Потерпевший крушение на территории Армении российский вертолет был сбит, сообщили в Министерстве обороны России.

Обстрел Ми-24 был произведен в воздушном пространстве за пределами зоны вооруженного конфликта говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что рухнувшая винтокрылая машина осуществляла сопровождение колонны военной техники, следовавшей на российскую военную базу в Армении.