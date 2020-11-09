19:55 9 Ноября 2020Политика
Файзуллин получил должность врио руководителя Минстроя России
Первый замглавы Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назначен на пост врио руководителя госоргана. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.
Первый замглавы Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назначен на пост врио руководителя госоргана. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Председатель российского правительства Михаил Мишустин предложил Файзуллина в качестве кандидата на освободившуюся должность.
Мишустин также подписал распоряжения о назначении врио глав трех федеральных министерств: Минтранса, Минстроя и Минприроды. Документы датированы 9 ноября 2020 года.