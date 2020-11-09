Файзуллин получил должность врио руководителя Минстроя России

Первый замглавы Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назначен на пост врио руководителя госоргана. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.

Первый замглавы Министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин назначен на пост врио руководителя госоргана. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина.

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Председатель российского правительства Михаил Мишустин предложил Файзуллина в качестве кандидата на освободившуюся должность.

Мишустин также подписал распоряжения о назначении врио глав трех федеральных министерств: Минтранса, Минстроя и Минприроды. Документы датированы 9 ноября 2020 года.