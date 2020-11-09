США намерены направить в Судан более 65 тонн пшеницы, чтобы «помочь» властям переходного правительства. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

США намерены направить в Судан более 65 тонн пшеницы, чтобы «помочь» властям переходного правительства. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Американское Агентство по международному развитию (USAID) обратилось к Конгрессу США с просьбой выделить средства в размере 20 миллионов долларов, которые будут направлены на приобретение пшеницы для Судана. Пшеница будет направлена в Судан в рамках программы продовольственной помощи. При этом свой вклад в данную программу также намерены внести Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Общая сумма программы продовольственной помощи Судану составит 45 миллионов долларов. Таким образом, Вашингтон пытается подкупить власти Судана хлебом.

Стоит отметить, что ранее Судан значился в американском списке стран-спонсоров терроризма. Однако президент США Дональд Трамп вычеркнул республику из данного списка, после чего Судан смог стать участником программы продовольственной помощи. При этом республика по-прежнему остается под действием санкций США, которые блокируют экспорт товаров. Кроме того, Вашингтон продолжает требовать от руководства республики 335 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам терактов в американских посольствах в Кении и Танзании.