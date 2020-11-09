Леонков объяснил, почему подлодки РФ остаются незаметными для США

Ни одна из американских систем обнаружения не может засечь новейшие подводные лодки России в Атлантическом океане, которые, благодаря уникальным отечественным разработкам, являются лучшими в мире.

Ни одна из американских систем обнаружения не может засечь новейшие подводные лодки России в Атлантическом океане, которые, благодаря уникальным отечественным разработкам, являются лучшими в мире.

Об этом в беседе с информационным агентством Nation News рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее издание The Drive сообщило о планах Пентагона использовать для наблюдения за российскими подводными лодками беспилотник MQ-9 Reaper в специальной морской модификации.

Комментируя эту новость, Алексей Леонков отметил, что наши подлодки давно представляют собой головную боль для американцев, так как не доступны для отслеживания в Атлантическом океане. А американская система SOSUS, предназначенная для контроля за российскими подложками, не оправдывает возложенных на нее надежд.

«Подводные лодки РФ сделаны сейчас по новой технологии, обнаружить их практически невозможно, — объяснил военный эксперт. — Для этого американцы придумали беспилотники надводного типа, они должны выходить на дальних рубежах, совершать патрулирование определенных зон, чтобы в них обнаруживать наши подводные лодки. БПЛА должны передавать координаты подводных лодок, по которым будут выдвигаться противолодочные силы и пытаться уничтожить АПЛ России».

Но Россия, отметил Леонков, знает о разработках США в этом направлении, и учитывает их при конструировании своих атомных подводных лодок. Российские конструкторы, создали комплексы, способные уничтожать надводные беспилотники США. Это происходит за счет гидроакустических станций последнего поколения, установленных на подлодках. Эти станции могут обнаруживать надводные и подводные объекты, объяснил эксперт.

«Передовая техническая мысль развития флота опережает то, что есть у наших вероятных противников. Поэтому российские подводные лодки самые лучшие», — подключил Леонков в заключение.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали об отечественных подводных аппаратах, которые разрабатываются для работы в Арктическом регионе.