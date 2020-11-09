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19:41   9 Ноября 2020
Происшествия

Два человека погибли в результате крушения российского вертолета в Армении

Два человека погибли в результате крушения российского вертолета в Армении

Представители Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что вертолет Ми-24 потерпел крушение в Араратской области Армении 9 ноября.

Двое человек стали жертвами ЧП с российским вертолетом Ми-24, которое произошло недалеко от границы с Нахичеванью, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в ведомстве проинформировали, что один гражданин был госпитализирован в травмами средней степени тяжести. Вертолет обстреляли с земли из ПЗРК. Другие подробности происшествия выясняются.

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#вертолет #чп #армения #минобороны рф

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