Оговорки Байдена могут быть симптомом серьезной болезни

Врач, старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ им. Сеченова Элен Мхитаря оценила состояние здоровья кандидата в президенты США Джо Байдена.

Врач, старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ им. Сеченова Элен Мхитаря оценила состояние здоровья кандидата в президенты США Джо Байдена.

Джо Байден известен нелепыми оговорками. Некоторые считают, что кандидат в президенты США вовсе страдает слабоумием. Например, во время выступления перед избирателями в Лос-Анджелесе Джо Байден перепутал сестру с супругой. В 2012 году он заявил, что "знал восемь президентов, трое из которых очень близки", пишет Федеральное агентство новостей.

Более того, кандидат в президенты США часто путается в исторических фактах. Однажды он заявил, что в 1929 году бывший американский президент Франклин Делано Рузвельт выступил с обращением к нации по телевидению. Однако в то время использовались только экспериментальные телевизоры. А Франклин Делано Рузвельт не был президентом в 1929 году.

Во время дебатов 3 августа Джо Байден привел в замешательство сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Ей пришлось еще раз повторить положения своей программы. Однако Байден так и не понял, о чем речь. Уже в октябре кандидат в президенты США не справился с интервью даже с помощью телесуфлера.

Оценивая поведение Джо Байдена, можно сказать, что у него есть реальная проблема, отметила старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ им. Сеченова Элен Мхитаря. Байдена нужно обследовать, считает врач.

"Это даст возможность узнать, что у него происходит. Это выражается и в путанице слов", – объяснила Элен Мхитаря.

Врач предположила, что Джо Байден уже мог обследоваться. Однако он предпочитает умалчивать о результатах. Проблемы Байдена могут быть не связаны с возрастом. Нужно, чтобы он прошел нейропсихологическое тестирование. Результаты следует обнародовать публично, резюмировала Элен Мхитаря.