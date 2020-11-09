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19:35   9 Ноября 2020
Общество

Российский вертолет потерпел крушение недалеко от границы с Нахичеванью

Российский вертолет потерпел крушение недалеко от границы с Нахичеванью

Российский вертолет Ми-24 в понедельник потерпел крушение в Араратской области Армении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Падение борта РФ уже подтвердили в МЧС Армении. Там уточнили, что трагедия произошла недалеко от границы с Нахичеванью, в Араратский региональный кризисный центр о ней сообщили в 18.39. Вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.

По данным российского военного ведомства, в результате крушения погибли два члена экипажа, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования. Причины катастрофы выясняются.

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#вертолет #россия #армения

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