Российский вертолет потерпел крушение недалеко от границы с Нахичеванью

Российский вертолет Ми-24 в понедельник потерпел крушение в Араратской области Армении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российский вертолет Ми-24 в понедельник потерпел крушение в Араратской области Армении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Падение борта РФ уже подтвердили в МЧС Армении. Там уточнили, что трагедия произошла недалеко от границы с Нахичеванью, в Араратский региональный кризисный центр о ней сообщили в 18.39. Вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.

По данным российского военного ведомства, в результате крушения погибли два члена экипажа, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования. Причины катастрофы выясняются.