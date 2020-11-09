Facebook ввел новые требования к политическим сообществам США

Руководство американской соцсети Facebook установило новые правила для администраторов сообществ из США. Речь идет об сроках проверки публикаций.

Руководство американской соцсети Facebook установило новые правила для администраторов сообществ из США. Речь идет об сроках проверки публикаций.

О нововведениях рассказал представитель интернет-площадки Леонард Лэм. По его словам, требования будут применять к любым группам в соцсети, которые размещают множество публикаций.

Администраторы сообществ на общественно-политические темы отныне обязаны в ручном режиме проводить проверки всех запланированных постов. На это им отводится до двух месяцев. Повторные нарушения правил соцсети будут караться ограничением работы страниц.

Лэм подчеркнул, что новые требования не могут быть оспорены.

СМИ уже сообщали, что социальная сеть заблокировала работу сообщества в поддержку президента США Дональда Трампа, которая насчитывала 350 000 человек. В ней размещались сообщения о нарушениях во время голосования. Также Facebook ввел цензуру против статьи о коррупции сына Джо Байдена, запретив ее к публикации.

Ранее телеканал "360" писал, что петицию за пересчет голосов подписали более 1,5 млн американцев.