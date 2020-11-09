Бывший премьер Украины Азаров объяснил интересы Байдена к Киеву

По словам Азарова, Байден будет принимать опосредованно вмешиваться в ситуацию на Украине.

Демократ Джо Байден, названный рядом американских СМИ победителем на президентских выборах, не оставит Украину вне поля своего зрения. Об этом заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

«Байден курировал Украину, естественно, он не оставит ее вне поле своего зрения. Но дело не в нем, а в тех глубинных государствах. Потому что принимает решения не первое лицо, а конкретные сотрудники аппарата. Но главная мысль — и Трамп, и Байден условно вмешивались в Украину. Сомневаюсь, что они изучали материалы, связанные с ситуацией в стране. Им предложили два-три вара решения с минимальным объяснением, и они остановились на одном. Вот и все вмешательство», — объяснил политик.

Бывший премьер Украины не верит в то, что Трампу удастся отстоять свою правоту и доказать в суде фальсификацию голосования. По его мнению, главной ошибкой действующего главы Белого дома стало то, что он все воспринимал как сделку, не заручился поддержкой сотрудников на важнейших направлениях: Военно-промышленного комплекса, Госдепартамента.

«Трамп — не системный политик. Он пришел в большую политику если не с улицы, то с большого бизнеса. В политике он новичок, у него не было команды, она не сформировалась, аппарат Республиканской партии так и не воспринял его, как своего. Старался на выборах, но не в полной мере. Можно было многое исключить — почта, растянутость — но я не думаю, что его так будет отстаивать аппарат Республиканской партии, как это было в других ситуациях», — считает Азаров.

Ситуация с недельным подсчетом голосов в США не является чем-то из ряда вон выходящим, убежден участник онлайн-эфира.

«Уже много лет я не верю в показные демократии. Глубинное государство предусмотрело, чтобы отстранить, по их мнению, экстремиста, индивидуалиста Трампа. С их точки зрения он не подходит для руководства этой страной. Хотя он заявлял, что сможет вернуть ей величие. Но, получается признал, что она его потеряла», — выразил мнение Азаров.

Ранее в «Патриоте» политолог Сергей Марков предложил предоставить Трампу убежище в России. По его словам, наша страна — единственная, кто решится это сделать.