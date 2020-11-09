Выборщики США могут переломить результаты голосования

Институт выборщиков может проголосовать не за того, кого они обещали поддержать, и это способно переломить исход выборов в США. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Институт выборщиков может проголосовать не за того, кого они обещали поддержать, и это способно переломить исход выборов в США. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков объяснил, что избирательная американская система очень запутанная и сложная, и в ней многое зависит от выборщиков.

День голосования избирателей назначен на 14 декабря: одни будут обязаны проголосовать за республиканца, а другие — за демократа. Однако исход выборов могут решить выборщики-отступники, которые, несмотря на свои обещания, могут отдать голос за конкурента.

Простаков рассказал ФАН, что система выборщиков давно не соответствует потребностям общества. Прежде президентами США уже становились кандидаты, которые набирали гораздо меньше голосов избирателей, чем их соперники.

Петицию за пересчет голосов подписали более 1,5 млн американцев, сообщал телеканал "360".