18:52 9 Ноября 2020Политика
Глава Офиса президента Украины заразился COVID-19 вслед за Зеленским
Помощник президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией.
Помощник президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией.
Андрей Ермак 9 ноября сообщил подписчикам в социальной сети Facebook, что заразился COVID-19. При этом помощник украинского президента заверил, что чувствует себя хорошо.
До этого стало известно, что Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией. Глава восточноевропейского государства подчеркнул, что его самочувствие не вызывает опасений, и пообещал соблюдать режим самоизоляции.