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18:52   9 Ноября 2020
Политика

Глава Офиса президента Украины заразился COVID-19 вслед за Зеленским

Глава Офиса президента Украины заразился COVID-19 вслед за Зеленским

Помощник президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией.

Андрей Ермак 9 ноября сообщил подписчикам в социальной сети Facebook, что заразился COVID-19. При этом помощник украинского президента заверил, что чувствует себя хорошо.

До этого стало известно, что Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией. Глава восточноевропейского государства подчеркнул, что его самочувствие не вызывает опасений, и пообещал соблюдать режим самоизоляции.

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#украина #ермак #коронавирус

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