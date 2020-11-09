Глава Офиса президента Украины заразился COVID-19 вслед за Зеленским

Помощник президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией.

Андрей Ермак 9 ноября сообщил подписчикам в социальной сети Facebook, что заразился COVID-19. При этом помощник украинского президента заверил, что чувствует себя хорошо.

До этого стало известно, что Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией. Глава восточноевропейского государства подчеркнул, что его самочувствие не вызывает опасений, и пообещал соблюдать режим самоизоляции.