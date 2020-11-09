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18:48   9 Ноября 2020
Политика

Порядка 30 человек получили травмы из-за митинга в Тбилиси

Порядка 30 человек получили травмы из-за митинга в Тбилиси

Множество человек получили травмы в ходе акции протеста в Тбилиси. Сообщается минимум о 27 пострадавших.

Участники митинга требовали пересмотреть результаты парламентских выборов. Они собрались вечером 8 ноября у здания ЦИК. В ходе протестов медицинская помощь понадобилась 14 полицейским, трем журналистам и примерно десяти участникам акции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МВД Грузии Кахабера Сабанадзе.

Некоторым пострадавшим помощь оказали на месте, остальных доставили в больницу. Правоохранители задержали 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение представителю власти.

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#грузия #тбилиси #протесты

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